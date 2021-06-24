نائب وزير السياحة تتفقد عددا من الفنادق بالقاهرة

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تفقدت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمرافقة لجان التفتيش، عددًا من الفنادق الموجودة بمحافظة القاهرة؛ لمتابعة مدى التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، والتزامها بإجراءات التعقيم بصفة دورية.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة؛ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة، وخلال جولتها تفقدت الغرف والمطابخ والمطاعم وحمامات السباحة وصالات الرياضة الموجودة بها.

وتابعت "شلبي" سير عمليات تطعيم العاملين بهذه الفنادق بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، استعداداً لاستقبال السائحين وخاصة السياحة العربية التي من المتوقع أن تشهد ازدياداً في فصل الصيف وموسم الإجازات.

وأشادت بالتزام الفنادق التي زارتها بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأكدت ضرورة الاستمرار في ذلك، مما يضمن سلامة العاملين بهذه الفنادق والنزلاء.

وأكدت أن الوزارة حريصة على متابعة تطبيق هذه الإجراءات؛ لتكون بمثابة رسالة طمأنة للسائح لتشجيعه لزيارة المقصد المصري.