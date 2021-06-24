محافظ القاهرة يوجه رؤوساء الأحياء بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق وأقسام الشرطة المختصة والمعنيين بإدارة أماكن انتظار السيارات، للقيام بحملات يومية على كل الشوارع والميادين وأمام النوادى الرياضية.

وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يتولى تحصيل مبالغ مالية دون وجه حق وضبط أية دفاتر مزورة تُستغل فيها صفة الأحياء وإحالة المخالفين للنيابة العامة مع قيام نواب المحافظ للمناطق الأربعة بعرض تقرير دورى يومى بالحالات المخالفة التى تم اتخاء الإجراءات بشأنها، على أن تتولى الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارات المتابعة بالأحياء متابعة تنفيذ هذا الاجراء بكل دقة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتابع في بيان صحفى اليوم الخميس، أن ذلك فى إطار تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات بالشوارع وتطوير المنظومة بما يتفق مع أعمال تطوير الشوارع ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021.