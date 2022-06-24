الرئيس التونسي يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني سبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين

تلقى رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية من رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية فرانك والتر شتاينماير، حيث تم التطرق إلى العديد من الموضوعات، من بينها الأوضاع العالمية الراهنة إثر جائحة كوفيد وأثر الحرب الروسية الأكرانية على إنتاج الحبوب وتوزيعها، وسبل دعم علاقات الشراكة بين البلدين.

وذكر بيان أصدرته الرئاسة التونسية أنه من بين الموضوعات التي تم تناولها الاتصال الهاتفي، العلاقات المتميزة التي تربط بين تونس وألمانيا منذ بداية السنوات الستين من القرن الماضي إلى اليوم، و فتح آفاق جديدة لمزيد من تطوير التعاون الذي أثمر العديد من المشروعات ومازال يمكن أن يثمر أكثر في المستقبل.