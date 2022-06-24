أوكرانيا وروسيا تصدران تقارير متضاربة بشأن القتال في ليسيتشانسك

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قدمت روسيا وأوكرانيا بيانات متناقضة بشأن مدينة ليسيتشانسك شرقي البلاد المحاصرة في وقت متأخر من اليوم الجمعة.

وزعمت وزارة الدفاع في موسكو أن المدينة تخضع لحصار القوات الروسية من الجنوب، قائلة إن قواتها اخترقت مواقع أوكرانية.

لكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت في تقرير إن قواتها المسلحة تمكنت من صد هجوم على الضواحي الجنوبية لمدينة ليسيتشانسك. ولا يمكن التحقق من صحة البيانات بشكل مستقل.

تقع المدينة على الجانب الآخر من نهر سيفرسكي دونيتس من مدينة سيفيرودونتسك، والتي تخلت عنها أوكرانيا قبل ذلك بساعات بعد أسابيع من القتال العنيف. ولا يزال بعض المدنيين والقوات محاصرين هناك.

وذكر التقرير الأوكراني أن القوات الروسية ما زالت تهاجم منطقة سيفيرودونتسك الصناعية.

وتردد أن مئات المدنيين ما زالوا يحتمون في مصنع آزوت الكيماوي.