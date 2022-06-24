 الجيش الأوكراني: مقتل 34 ألفا و530 جنديا روسيا منذ بداية التدخل العسكري - بوابة الشروق
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الجيش الأوكراني: مقتل 34 ألفا و530 جنديا روسيا منذ بداية التدخل العسكري

أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 يونيو 2022 - 9:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 يونيو 2022 - 9:42 ص

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة، مقتل 34 ألفا و530 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 24 يونيو.
وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1507 دبابات و3637 مركبة قتالية مصفحة و759 نظاما مدفعيا و241 راجمة صاروخية متعددة الإطلاق و216 طائرة حربية و183 مروحية و622 طائرة بدون طيار و137 صاروخ كروز.
وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2553 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 60 وحدة من المعدات الخاصة.
وقالت "إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "سلوفيانسك" و"باخموت".


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