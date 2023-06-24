جوندوجان يعطل إعلان انتقال كوفاسيتش لـ مانشستر سيتي

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بات ماتيو كوفاسيتش، لاعب وسط تشيلسي، على بعد خطوة واحدة من الانتقال لصفوف مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد اجتيازه الكشف الطبي، حسبما أفاد تقرير صحفي.

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن اجتياز ماتيو كوفاسيتش الكشف الطبي في مانشستر سيتي.

أوضحت الصحيفة أنه من المقرر الإعلان عن صفقة كوفاسيتش إلى مانشستر سيتي بعد رحيل إلكاي جوندوجان بشكل رسمي إلى برشلونة.

أكدت "ديلي ميل" على أن هناك اتفاق تام بين مانشستر سيتي وتشيلسي بشأن الصفقة مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه قال فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير في سوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أن صفقة كوفاسيتش ستتم مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني اضافات لصالح تشيلسي".

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بثلاثية تاريخية في الموسم المنقضي بالفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.