فاجنر الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

أكد قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجي، قبل قليل، أن كل المواقع العسكرية في روستوف تحت السيطرة، مشيرا إلى أن هذا لا يعيق العملية الخاصة في أوكرانيا، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان بريجوجي، قد قال في وقت سابق اليوم السبت، أن لا أحد من قواته سيسلم نفسه بناء على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف بريجوجي: "لا نريد أن تعيش روسيا لفترة أطول في ظل الفساد والأكاذيب".

ووصف قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، خطاب بوتين بـ "المخيب للآمال".

وتوعد بوتين، في وقت سابق اليوم السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية.

وأعلن بوتين، في خطاب للأمة، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".