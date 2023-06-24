طاقم تحكيم سنغالي لمباراة المنتخب الأولمبي أمام النيجر في أمم إفريقيا

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اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم التحكيم لمباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام النيجر مساء غدٍ، الأحد، في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

المنتخب الوطني الأولمبي يواجه النيجر مساء غدٍ، الأحد، على ملعب ستاد طنجة الكبير، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ويدر المباراة الحكم السنغالى ادالبيرت ضيوف، ويساعده دمبانينا اندريا من مدغشقر، والتوجولي جونسون انتو كوفي، والجامبي لامين جاما حكم رابع.

فيما يتواجد بوثان سعيد من جزر القمر مراقبا للمباراة، ومعهم الصومالي على محمد أحمد مراقبا للحكام، والغاني ألكساندر ساكي، المنسق العام للمجموعة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الفني للمباراة الذى انعقد اليوم السبت بحضور كل من: محمود حرب مدير المنتخب، وطارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وعيد سليمان مسئول المهمات .

ويخوض المنتخب الوطني منافسات البطولة ضمن المجموعة الثانية والتي تضم منتخبات النيجر ومالي والجابون.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فيما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق مع نظيره من آسيا.