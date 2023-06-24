الحزب الحاكم في اسكتلندا يعلن خطة للاستقلال عن بريطانيا

يعتزم رئيس الوزراء الاسكتلندي، حمزة يوسف، إعلان الانتخابات العامة المقبلة للبرلمان البريطاني على أنها استفتاء بحكم الواقع على الاستقلال عن بريطانيا.

وقال زعيم الحزب الوطني الاسكتلندي اليوم السبت في مؤتمر خاص للحزب في مدينة دندي الاسكتلندية إنه إذا صوتت أغلبية في اسكتلندا لصالح حزب يوسف (الحزب الوطني الاسكتلندي) إس إن بي في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2024، فيجب اعتبار ذلك تصويتا على الاستقلال.

وأضاف قائلا: "في حالة فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في هذه الانتخابات، يكون الشعب قد قال كلمته، وسنسعى بعد ذلك إلى إجراء مفاوضات مع حكومة المملكة المتحدة حول كيفية التنفيذ الديمقراطي لانتقال اسكتلندا إلى دولة مستقلة".

ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن مؤيدي ومعارضي الانفصال عن المملكة المتحدة متعادلون تقريبا في الجزء الشمالي من بريطانيا، ومع ذلك لاقى نهج يوسف قبولا ضئيلا.

وتم التخطيط لتنظيم مسيرة مؤيدة للاستقلال في مدينة ستيرلنج اليوم السبت.