الجيش الأوكراني: مقتل وإصابة 1300 جندي روسي خلال 24 ساعة

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير 2022، إلى 535 ألفا و660 جنديا، بينهم 1300 جندي قتلوا أو أصيبوا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان، أن القوات الأوكرانية دمرت 8031 دبابة، و15413 مركبة قتالية مدرعة و14246 نظام مدفعية و1108 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و863 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 359 طائرة، و326 مروحية، و11382 طائرة مسيرة، و2323 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا في عام 2022، تتضارب الأنباء عن حجم خسائر طرفي الأزمة، إذ يدعي كل منهما تكبيد الآخر خسائر فادحة، دون التمكن من التأكد من صحة تلك المعلومات بشكل مستقل، بسبب استمرار القتال.