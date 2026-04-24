الجمعة 24 أبريل 2026 5:44 م القاهرة
سويسرا تعيد افتتاح سفارتها في طهران

جنيف - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 أبريل 2026 - 5:13 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أبريل 2026 - 5:13 م

أعلنت سويسرا اليوم الجمعة إعادة فتح سفارتها في طهران.

وقالت وزارة الخارجية في برن، إن فريقا تقنيا مؤلفا من 4 سويسريين يعد لإعادة بدء العمل بالسفارة.

وتم إغلاق السفارة في طهران في 11 مارس بسبب الوضع الأمني بعدما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على البلاد في 28 فبراير.

وكانت سويسرا تمثل مصالح الولايات المتحدة في طهران، حيث لا تربط واشنطن وطهران علاقات دبلوماسية رسمية.

وشددت السلطات السويسرية على أنه تم الحفاظ على قنوات الاتصال بين الولايات المتحدة وإيران حتى أثناء إغلاق السفارة.

وذكرت وزارة الخارجية أن سويسرا مستعدة للتوسط في أي وقت يرغب فيه الطرفان، في إطار مهمتها لتمثيل مصالح الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أنها تدعم جميع المبادرات الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد والسلام المستدام.


