أحمد موسى ينقل رسالة من عضو بمجلس إدارة الزمالك: لن نخوض مباراة القمة أمام الأهلي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر عدم خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقررة غدا الثلاثاء.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، نقلا عن عضو بمجلس إدارة الزمالك، أن مجلس المجلس تمسك بقراره احترامه لمصداقيته أمام الجمهور.

ونقل موسى عن مصادر القول إنه لم تتم ممارسة أي ضغوط على الزمالك من أجل دفعه لخوض المباراة المقررة أمام الأهلي.

وأشار إلى أن رابطة الأندية ستطبق اللائحة على نادي الزمالك، وأنها ستبلغ الأهلي بموقف المباراة مع بيان الموقف الرسمي لنادي الزمالك، حسبما أبلغه رئيس الرابطة أحمد دياب.

كما نقل موسى عن دياب أنه سيتم تطبيق اللائحة على نادي الزمالك فور صدر بيان عدم خوضه مباراة القمة أمام الأهلي.

في سياق متصل، أعلن أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك أن بيانا سيصدره النادي في وقت لاحق من مساء اليوم، بخصوص موقف النادي.

وكان الزمالك قد أعلن عدم استكمال بطولة الدوري إلا بعد إنهاء كل منافسيه لمبارياتهم المؤجلة، كما طالب بالتحقيق في ما قال إنها أخطاء تحكيمية وقعت خلال مباراته قبل الأخيرة أمام المصري التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين لهدف.