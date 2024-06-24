تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية، من القبض على شخص لقيامه بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" واستخدامه في النصب والإحتيال على المواطنين بمحافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص- مقيم بمحافظة المنيا- بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنيا وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل ببعض الشركات والمؤسسات.

أمكن ضبط المتهم، وبحوزته شهادات دراسية خالية البيانات وأخرى بأسماء أشخاص مختلفين، وأكلاشيه، و21 دفتر تحصيل نقدية، وأدوات وأجهزة تستخدم فى النشاط التعليمي للكيان، وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"، جميعها خاصين بالكيان التعليمي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.