الداخلية: مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد بدءامن 1 يوليو المقبل لمدة شهر

أعلنت وزارة الداخلية عن مد فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة " كلنا واحد"وذلك إعتباراً من 1 يوليو المقبل ولمدة شهر؛ لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال ألفان و 254 منفذ بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.

كما أضافت في بيانها أنها تواصل لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال عدد ألف و 26 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.

يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين.



