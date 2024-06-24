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إنتر ميلان يدخل في صدام مع بايرن ميونخ بسبب نجم تركيا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 11:35 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 11:35 م

دخل نادي إنتر ميلان الإيطالي في صدام مع نظيره بايرن ميونخ الألماني، بسبب مفاوضاته مع لاعبه التركي هاكان تشالهان أوجلو، لضمه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكشفت صحيفة «بيلد» الألمانية أن ملاك فريق إنتر ميلان غاضبون من نظائرهم في بايرن ميونخ، بسبب تفاوضهم مع اللاعب شخصيًا، خاصة وأنهم عندما تحدثوا شفهيًا مع إنتر ميلان، تم رفض العرض.

وأضافت نقلًا عن تقارير إيطالية، أنه لن يمر وقت طويل على تقديم بايرن ميونخ عرض رسمي إلى النادي الإيطالي لضم لاعبه.

وتابعت، أن اللاعب التركي يستخدم هذه الاهتمامات لمطالبة إنتر بزيادة عقده الذي يبلغ حاليًا حوالي 7 ملايين يورو، ويرغب اللاعب في زيادته إلى 9 ملايين يورو.

ويشارك تشالهان أوجلو حاليًا مع منتخب تركيا في بطولة الأمم الأوروبية «يورو 2024» المقامة في ألمانيا.


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