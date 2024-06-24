المستشار الألماني يشارك في يوم الصناعة ببرلين

يشارك المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، في فعاليات مؤتمر "يوم الصناعة الألماني" ببرلين.

ويترقب المحللون ظهور شولتس في فعاليات المؤتمر بعد أن دافع خلال مشاركته في معرض هانوفر الصناعي خلال شهر أبريل الماضي عن السياسة الاقتصادية للائتلاف الحاكم الذي يقوده في ضوء انتقادات من اتحاد الصناعات الألمانية.

وتحدث رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورم، خلال المعرض عن عامين ضاعا من حكم الائتلاف، بينما ذكر شولتس أن الأمر يتعلق أكثر بـ "عامين من التحول".

جدير بالذكر أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس، وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

ومن المتوقع أيضا أن يشارك نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك (حزب الخضر) في المؤتمر، وسوف يشارك وزير المالية وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، ضمن آخرين، في اليوم الثاني من المؤتمر غدا الثلاثاء.

ويجري شولتس وهابيك وليندنر مفاوضات منذ أسابيع بشأن مسودة حكومية لمشروع موازنة 2025، ولا ترغب العديد من الوزارات في الالتزام بأهداف ليندنر للتقشف. ومن المقرر أيضا إطلاق حزمة لتحفيز النمو الاقتصادي الضعيف في ألمانيا.