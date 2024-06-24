جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال مطور الأسلحة في حماس محمد صلاح بغارة على قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، اغتيال مطور الأسلحة في حركة حماس محمد صلاح، وذلك في غارة على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «طائرة تابعة لسلاح الجو، قضت مساء أمس (الأحد)، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الجنوبية على محمد صلاح، الذي كان يعمل في مشاريع تطوير في ركن الإنتاج التابع لحركة حماس».

وذكر أن «صلاح لعب دورًا في مشروع تطوير وسائل قتالية استراتيجية لصالح حماس، وأشرف على عدة خلايا تابعة للحركة كانت تعمل على تطوير الوسائل القتالية»، وفقًا لتدوينته.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37 ألفا و598 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86 ألفا و32 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.