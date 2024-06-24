هاني سعيد: السبت المقبل موعد الجلسة الثانية لرمضان صبحي مع منظمة المنشطات

كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، عن موعد جلسة رمضان صبحي، لاعب الفريق، الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.
وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "تحديد يوم السبت المقبل موعدًا لجلسة رمضان صبحي الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".
وأضاف: "من المبكر الحديث عن حسم بيراميدز للقب الدوري، لا يزال هناك 9 مباريات متبقية للفريق وكذلك الكثير من المؤجلات للأهلي وكل شيء وارد".
وأنهى: "بيراميدز ليس طرفا في أزمة الزمالك مع رابطة الأندية واتحاد الكرة ولا علاقة لنا بهذا الخلاف".