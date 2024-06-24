هاني سعيد: السبت المقبل موعد الجلسة الثانية لرمضان صبحي مع منظمة المنشطات

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كشف هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، عن موعد جلسة رمضان صبحي، لاعب الفريق، الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "تحديد يوم السبت المقبل موعدًا لجلسة رمضان صبحي الثانية مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات".

وأضاف: "من المبكر الحديث عن حسم بيراميدز للقب الدوري، لا يزال هناك 9 مباريات متبقية للفريق وكذلك الكثير من المؤجلات للأهلي وكل شيء وارد".

وأنهى: "بيراميدز ليس طرفا في أزمة الزمالك مع رابطة الأندية واتحاد الكرة ولا علاقة لنا بهذا الخلاف".