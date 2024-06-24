البنك التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر

أعلن البنك التجاري الدولي عن رفع حدود الإنفاق الدولي على كافة البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر وفقًا لنوع كل قطاع، بالإضافة إلى تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لجميع البطاقات ليصبح 5% بدلًا من 10%.

كما أبقى على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر بنسبة 10% بحد أدنى 20 جنيهًا. ورفع البنك الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر لعملاء قطاع برايم وبلس إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه لعملاء قطاع ويلث وبرايفت والبيزنس بانكينج وCorporate.

وعدل البنك الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايم ليصبح 100 ألف جنيه بدلًا من 75 ألف جنيه، و3,500 جنيه للسحب النقدي. كما رفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لقطاع بلس ليصل إلى 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه للسحب.

وارتفعت حدود الاستخدام الدولي للشراء الشهري لعملاء قطاع ويلث لتصبح 250 ألف جنيه بدلًا من 175 ألف جنيه، و8 آلاف جنيه للسحب النقدي. وأصبح الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع برايفت 300 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه، و10,500 جنيه للسحب النقدي.

وارتفع الحد الشهري للشراء الدولي لقطاع بيزنس بانكينج إلى 175 ألف جنيه بدلًا من 125 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه للسحب النقدي. كما رفع الحد الشهري لقطاع Corporate إلى 250 ألف جنيه للمشتريات بدلًا من 175 ألف جنيه، و4 آلاف جنيه للسحب النقدي.