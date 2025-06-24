مسؤول أمريكي: إجلاء نحو 250 أمريكيا من إسرائيل

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قامت بإجلاء نحو 250 مواطنا أمريكيا وأفراد عائلاتهم المباشرين من إسرائيل عبر رحلات حكومية وعسكرية وخاصة بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأوضح المسؤول أنه منذ 21 يونيو، نظّمت الولايات المتحدة سبع رحلات جوية، معظمها توجه إلى أثينا في اليونان، بالإضافة إلى روما في إيطاليا، ولارنكا في قبرص.

وأشار إلى أن أمريكيين آخرين، من بينهم موظفون غير أساسيين في السفارة وعائلاتهم، غادروا إسرائيل برا إلى الأردن ومصر، بينما غادر آخرون عبر البحر. ولم يقدّم المسؤول أرقاما بشأن هذه المغادرات، لأنها لا تتضمن بالضرورة مساعدة مباشرة من الحكومة الأمريكية.

ويُعتقد أن هناك نحو 700 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل، معظمهم يحملون الجنسيتين الأمريكية والإسرائيلية.