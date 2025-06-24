متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الصناعة النووية لن تتوقف

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، إن «الصناعة النووية متجذرة في أرض إيران»، مشيرًا إلى أنها «يجب أن تستمر ولن تتوقف».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، جاء ذلك خلال تعليق المتحدث اليوم الثلاثاء، على الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف: «يجب أن يعلموا أن هذه الصناعة متجذّرة في بلدنا، وبالنظر إلى الإمكانيات والقدرات التي نمتلكها، فإن نمو هذه الصناعة يجب أن يستمر بطبيعة الحال، ولن يتوقف».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن «القدرات النووية لطهران انتهت».

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، قبيل مغادرته لحضور قمة الناتو في لاهاي: «إيران لن تستطيع إعادة بناء برنامجها النووي، ولن تكون قادرة على إعادة إصلاح الأضرار الناجمة عن الضربات الأمريكية».

ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام الأمريكية عن عدم تدمير مواقع إيران النووية بالكامل، مشيدًا بجهود سلاح الجو الأمريكي في إصابة الأهداف بدقة.