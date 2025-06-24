كريسبو يبدأ مسيرة تدريبية جديدة مع ساو باولو البرازيلي

قدم نادي ساو باولو البرازيلي اليوم الثلاثاء، الأرجنتيني هيرنان كريسبو كمدير فني جديد للفريق، حيث أكد أنه يعود "وهو لا يزال نفس الشخص"، ولكن "بأدوات أكبر" لخوض ولايته الثانية مع الفريق البرازيلي.

تذكر النجم الدولي السابق خلال المؤتمر الصحفي لمراسم تقديمه تجربته الأولى مع الفريق في دوري الدرجة الأولى البرازيلي في 2021، وفاز خلالها بلقب بطولة ساو باولو، ليعيد الفريق إلى التتويجات بعد غياب 9 سنوات.

وأكد صاحب الـ 49 عامًا أن تلك المرحلة كانت "غير عادية وصعبة" في خضم جائحة كورونا، ولعب المباريات أمام مدرجات خاوية، وفي ظل "أوقات محدودة للغاية للعمل".

إلا أن كريسبو أرسل طمأنة للجميع بأن "الأمور ستكون أفضل من 4 سنوات مضت"، وأنه "جاء من أجل الفوز".

كما أكد المدرب السابق للعين الإماراتي أنه "يحترم كثيرًا" العمل الذي قام به سلفه ومواطنه، لويس زوبيلديا، و"سيستفيد" كثيراً منه، وسيحاول منح هوية للفريق.

وأوضح أنه يعرف جيداً الموقف الصعب الذي يمر به الفريق في البطولة المحلية، حيث يحتل المركز الـ 14، بعد مرور 12 جولة، برصيد 12 نقطة، وتكبد الخسارة في آخر 3 مباريات، ولم يحقق سوى فوزين فقط مقابل 6 تعادلات و4 هزائم.

وتأتي خطوة انتقال كريسبو للدوري البرازيلي بعد رحيله عن العين الإماراتي الذي قاده للفوز بلقب دوري أبطال آسيا (2023-24)، كما درب الدحيل القطري وفاز معه بلقب دوري نجوم قطر وكأس قطر، وكأس نجوم قطر في 2023.

وكان كريسبو قد تولى تدريب ساو باولو لأول مرة في فبراير 2021 بعدما نجح في قيادة ديفينسا إي خوستيسيا الأرجنتيني أيضًا للفوز ببطولة كوبا سودأمريكانا، قبل أن يغادر الفريق البرازيلي بالتراضي في أكتوبر من نفس العام.