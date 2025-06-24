هل تؤخر مكملات وكريمات الكولاجين ظهور التجاعيد؟

في السنوات الأخيرة، حظيت مكملات الكولاجين باهتمام واسع، وروجت على أنها سر الشباب الدائم، خاصة من خلال بودرة الكولاجين والحبوب التي تباع على نطاق واسع في المحلات والصيدليات.

ومع التوسع في استخدام تلك المنتجات وانتشارها، يبقى السؤال: هل توجد أدلة علمية كافية تدعم قدرة الكولاجين على تأخير علامات التقدم في العمر؟ هذا ما نستعرضه في السطور التالية من خلال المعلومات التي وردت في تقرير حديث نشرته صحيفة "الجارديان".

- ما هو الكولاجين؟

الكولاجين هو بروتين طبيعي يشكل جزءا كبيرا من بنية الجسم، ويدخل في تركيب الجلد، والعضلات، والعظام، والغضاريف، والأنسجة الضامة.

يتكون الكولاجين من أحماض أمينية يحصل عليها الجسم من البروتين الغذائي، وهناك أكثر من 20 نوعا مختلفا منه، أشهرها النوع الأول والثاني والثالث، والتي توجد بكثرة في الجلد والمفاصل.

ومع التقدم في السن، يبدأ الجسم في إنتاج كولاجين أقل، وتظهر هذه التغيرات بشكل واضح على البشرة التي تفقد مرونتها وتبدأ التجاعيد في الظهور.

- هل مكملات الكولاجين فعالة؟

بحسب أطباء متخصصين في جراحة التجميل، فإن فعالية مكملات الكولاجين ما زالت محل جدل في الأوساط العلمية.

فحتى الآن، لا توجد دراسات واسعة النطاق وموثوقة تثبت بشكل قاطع أن تناول الكولاجين كمكمل غذائي يؤدي إلى تحسن ملموس في البشرة أو تأخير ظهور التجاعيد.

وكما يوضح الخبراء، فإن السبب هو كون الكولاجين لا يمتص بشكل مباشر في الجلد فعند تناوله عن طريق الفم، يقوم الجسم بتكسيره إلى أحماض أمينية، مثل أي نوع آخر من البروتين، ويعاد توزيع هذه الأحماض حسب احتياجات الجسم، وليس بالضرورة أن تستخدم لعلاج عيوب البشرة.

- ماذا عن الكريمات التي تحتوي على الكولاجين؟

العديد من منتجات العناية بالبشرة تسوق نفسها بفضل احتوائها على الكولاجين، لكن أطباء الجلدية يؤكدون أن الكولاجين الموجود في هذه الكريمات لا يستطيع اختراق الطبقات العميقة من الجلد، وبالتالي لا يحدث فرقا واضحا على المدى الطويل، وغالبا ما يقتصر تأثير هذه المنتجات على ترطيب الطبقة الخارجية من الجلد فقط.

- ما هي العوامل الحقيقية التي تؤثر على شيخوخة البشرة؟

تشير الأبحاث إلى أن مظهر البشرة مع التقدم في السن لا يعتمد فقط على الكولاجين، بل يتأثر بعدة عوامل أهمها:

الوراثة: نوع البشرة ولونها ومدى حساسيتها للشمس كلها عوامل موروثة.

التعرض للشمس: الأشعة فوق البنفسجية تسرع من تحلل الكولاجين وتؤدي لظهور التجاعيد مبكرا.

التدخين: يساهم في تقليل تدفق الدم إلى الجلد ويضعف إنتاج الكولاجين.

النظام الغذائي: نقص البروتينات والفيتامينات مثل فيتامين C قد يؤثر على إنتاج الكولاجين.

الجفاف: عدم شرب كميات كافية من الماء يجعل البشرة تبدو باهتة ومترهلة.

- ما الذي ينصح به للحفاظ على شباب البشرة؟

بدلا من الاعتماد على المكملات، ينصح أخصائيو الجلد والتجميل بالتركيز على العوامل التالية:

١- اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مصادر جيدة للبروتين.

٢- حماية البشرة من أشعة الشمس باستخدام واق مناسب.

٣- تجنب التدخين والكحول.

٤- استخدام مرطبات تحتوي على مواد فعالة مثل حمض الهيالورونيك.

٥- شرب كميات كافية من الماء يوميا للحفاظ على رطوبة الجلد.

وخلص التقرير إلى أنه، رغم الشهرة الواسعة لمكملات الكولاجين ومنتجاته التجميلية، فإن فائدتها في تأخير الشيخوخة ما زالت غير مؤكدة علميا، وأن الحفاظ على شباب البشرة يرتبط إلى حد كبير بأسلوب الحياة والعادات اليومية، أكثر من كونه معتمدا على مكمل غذائي واحد.