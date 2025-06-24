السوداني يأمر بالتحقيق في استهداف عدة مواقع وقواعد عسكرية عراقية

قالت الحكومة العراقية، إن مجموعة من الطائرات الانتحارية المسيّرة الصغيرة، استهدفت في اعتداءٍ غادر وجبان، وفي تمام الساعة 02:15 وحتى الساعة 03:45، من هذا اليوم الثلاثاء، عدداً من المواقع والقواعد العسكرية العراقية.

وأوضحت في بيان، صباح الثلاثاء، أن هذا الاستهداف أدى إلى إحداث أضرار كبيرة بمنظومتي الرادار في معسكر التاجي شمال بغداد، وقاعدة الإمام علي في محافظة ذي قار، دون وقوع أية ضحايا بشرية.

وأشارت إلى «تمكن القوات العراقية من التصدّي وإحباط جميع محاولات الاعتداء الأخرى على أربعة مواقع في أماكن مختلفة، والتعامل مع الطائرات المسيّرة وإسقاطها، بعد أن كانت تروم استهداف هذه المواقع».

وشددت على أن «جميع المواقع المستهدفة، هي مواقع عسكرية تابعة للقوات الأمنية العراقية بشكل كامل، ومسئول عنها، ويقوم على إدارتها ضبّاط ومنتسبون من تشكيلات القوات الأمنية».

وذكرت أن رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة فنية واستخبارية عالية المستوى؛ تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية المعنية كافة، للتحقيق في ملابسات هذا الاعتداء، وكشف الجهات المنفذة له، ومتابعة نتائج التحقيق بشكل كامل.

واختتم البيان، مؤكدًا: «إن هذه الأفعال الإجرامية الغادرة، لن تمر دون عقاب وستبقى قواتنا المسلحة درع العراق الحصين في الدفاع عن شعبنا وترابنا وسيادتنا».