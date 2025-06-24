 إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 12:38 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ضمن الموجة 26 بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 12:20 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة حالتي تعد على مساحة 285 مترا و6 حالات على مساحة 12 قيراطا و10 أسهم أراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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