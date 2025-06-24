مركز أورام طنطا ينظم ندوة توعوية ببسيون للكشف المبكر عن سرطان الثدي

نظم مركز أورام طنطا ندوة تثقيفية حول أهمية الكشف المبكر عن الأورام، بالتعاون مع أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالوحدة الحزبية بكفر جعفر التابعة لمركز بسيون، وذلك بمقر الوحدة.

جاءت الندوة بدعم ورعاية الدكتور محمد شوقي الموافي، مدير عام مركز أورام طنطا، في إطار جهود المركز المستمرة لنشر الوعي الصحي ودعم المبادرات المجتمعية التوعوية.

وتحدث خلال الندوة الدكتور إيهاب صالح سعد، أخصائي جراحة الأورام بالمركز، موضحًا أهمية الفحص المبكر، والعوامل المؤدية للإصابة، وطرق الوقاية، مع التركيز على سرطان الثدي باعتباره من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء.

وشهدت الندوة حضورًا ملحوظًا من السيدات، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 16 سيدة، وتحويل 4 حالات منهن إلى وحدة الكشف المبكر عن السرطان بالمركز لاستكمال الفحوصات.

وفي ختام الفعالية، وجهت إدارة الوحدة الحزبية بكفر جعفر الشكر لإدارة مركز الأورام والمحاضرين، مؤكدة أهمية مثل هذه اللقاءات في تعزيز ثقافة الوقاية الصحية والفحص المبكر لدى السيدات.