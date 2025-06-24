الصحة الإيرانية تعلن مقتل 606 أشخاص منذ اندلاع المواجهة مع إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم، أن المواجهة مع إسرائيل، التي بدأت في 13 يونيو، أسفرت حتى الآن عن مقتل 606 أشخاص، 95% منهم قضوا تحت الأنقاض، ولم يقتل سوى 5% من الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني محمد رضا ظفرقندي، إن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت "أعنف الهجمات والاعتداءات منذ بداية هذه الحرب من قبل النظام الصهيوني الغاصب والمجرم ضد البلاد، والتي خلفت 1342 جريحاً و107 شهداء حتى صباح اليوم"، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

ولفت ظفرقندي، إلى إخلاء ثلاثة مستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين لحماية المرضى.

وأكد الوزير تنفيذ خطة طوارئ من ثلاث مراحل لعلاج الجرحى، مستفيدين من تجارب حرب الثمانينات وجائحة كورونا، وبفضل جهود الكوادر الطبية.