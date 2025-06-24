 إعلام عراقي: سقوط صواريخ على معسكر التاجي في بغداد - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 يونيو 2025 3:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمعارك إسرائيل مع إيران؟

النتـائـج تصويت

إعلام عراقي: سقوط صواريخ على معسكر التاجي في بغداد


نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 2:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 2:54 ص

أفادت وسائل إعلام عراقية فجر اليوم الثلاثاء، بسقوط عدة صواريخ على معسكر التاجي شمال العاصمة بغداد، وسماع دوي انفجارات.


وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الأنباء الأولية تشير إلى أن الانفجار طال رادارا جويا بالإضافة لقسم فني كهربائي في معسكر التاجي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك