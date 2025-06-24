أهلي جدة يرفض عودة نجمه

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يرغب النادي الأهلي السعودي في التخلص من لاعبه الفرنسي آلان سانت ماكسيمين مهاجم نيوكاسل الإنجليزي السابق.

الجناح الهجومي صاحب الـ 27 عاما كان قد أنهى فترة إعارة من الأهلي الموسم الماضي إلى فنربخشة التركي، لكن عودته الصيف الحالي لا تحظى بترحيب من المدرب الألماني ماتياس يايسله الذي سبق أن أوصى بالاستغناء عنه.

وفي ظل وجود بديل آخر متألق بنفس المركز وهو البرازيلي جالينو لاعب بورتو البرتغالي السابق، فإن سانت ماكسيمين وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية تبحث إدارة الأهلي عن عرض مناسب له.

وأفادت الصحيفة بأنه حتى الآن لم يتلق الأهلي أي عروض جادة للموافقة على رحيل سانت ماكسيمين، وأن النادي ينتظر حسم مصير أجانب الفريق قلب البدء في البحث عن بدائل أخرى.

يذكر أن الأهلي أنهى الموسم الماضي متوجا بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق اللقب القاري للمرة الأولى في تاريخه.