 وفاة شخصين جراء انفجار صهريج بمصنع في تونس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وفاة شخصين جراء انفجار صهريج بمصنع في تونس

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية

نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 8:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 8:14 ص

توفي شخصان في انفجار صهريج بمصنع في مدينة صفاقس بتونس، وفقا لما اعلنته مصادر طبية الاثنين.

ونقلت إذاعة "ديوان إف إم" بصفاقس وفاة شخص على الفور فيما توفي شخص ثاني متأثرا بجراحه في المستسفى.

ولم تتضح بعد أسباب الانفجار الذي وقع في منطقة صناعية.


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