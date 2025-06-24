وفاة شخصين جراء انفجار صهريج بمصنع في تونس

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توفي شخصان في انفجار صهريج بمصنع في مدينة صفاقس بتونس، وفقا لما اعلنته مصادر طبية الاثنين.

ونقلت إذاعة "ديوان إف إم" بصفاقس وفاة شخص على الفور فيما توفي شخص ثاني متأثرا بجراحه في المستسفى.

ولم تتضح بعد أسباب الانفجار الذي وقع في منطقة صناعية.