منتخب الريشة الطائرة الهوائية يشارك في بطولة إفريقيا بغانا

يستعد المنتخب الوطني للريشة الطائرة الهوائية لخوض منافسات بطولة إفريقيا والمقرر إقامتها بدولة غانا خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 7 يوليو المقبل، والمؤهلة لكأس العالم.

وتضم قائمة منتخبنا الوطني 8 لاعبين وهم: "عاليا عمرو الغندور - فاطمة محمد ربيع - لجين أشرف - ندى شريف محمد - أحمد علي البهنساوي - محمود منتصر محمود - عبد الرحمن مجدي عبد الستار - علي أشرف محمود"، ويشرف على المنتخب فنيًا منير فايز.

ويخوض منتخبنا الوطني تدريباته خلال الفترة الحالية على ملاعب نادي هليوبوليس بمدينة الشروق.

ومن المقرر، أن يطير الفراعنة إلى غانا لخوض منافسات البطولة يوم الإثنين المقبل الموافق 30 يونيو الجاري، على أن يقام الإجتماع الفني والقرعة عقب الوصول إلى غانا.

ويأمل أبناء النيل في تحقيق نتيجة جيدة في المشاركة الأولى لهم بالبطولة القارية بهذه المنافسة.