أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه لا يوجد حتى الآن أي اتفاق على وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، مشددا على أن "إسرائيل هي من بدأت الحرب على إيران، وليس العكس".



وقال عراقجي، في تصريح صحفي فجر اليوم، إن "إيران أوضحت مرارا أن العدوان جاء من جانب النظام الإسرائيلي، وأن رد طهران جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس"، نافيا التوصل إلى أي تفاهمات حول وقف العمليات العسكرية حتى هذه اللحظة.

وأضاف: "في حال أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحا أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقا.

وقال "استمرت العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة لمعاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، الساعة الرابعة فجرا".

وتابع "مع جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمها، والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".