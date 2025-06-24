 ترامب: إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 6:05 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 6:05 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إيران لن تكون قادرة على إعادة بناء منشآتها النووية.

وكتب بأحرف كبيرة على منصته "تروث سوشيال": "إيران لن تعيد بناء منشآتها النووية أبدا!"

وتخطط إيران لمواصلة برنامجها النووي. ووفقا للخبراء، ولا يزال من غير الواضح مدى الضرر الذي لحق بالمنشآت بعد الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية.

وهاجمت الولايات المتحدة منشأة فوردو تحت الأرض بقنابل خارقة للتحصينات. وتحدث ترامب لاحقا عن التدمير الكامل للمنشآت الرئيسية، لكن لم يتسن تأكيد ذلك بشكل مستقل حتى الآن.


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