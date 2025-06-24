شركة طيران العال الإسرائيلية تنظم جسرا جويا لإعادة آلاف الإسرائيليين بعد وقف إطلاق النار مع إيران

أعلنت شركة طيران "العال" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت بتنظيم جسر جوي لإعادة عشرات الآلاف من المسافرين الإسرائيليين العالقين في الخارج.

وجاء إعلان الشركة عقب الإلغاءات الواسعة للرحلات الجوية منذ اندلاع المواجهة بين إسرائيل وإيران في 13 يونيو الجاري، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقالت "العال" إنها ستزيد من عدد رحلاتها وتُفعّل كامل أسطولها، مع إضافة آلاف المقاعد خلال الساعات الـ 24 المقبلة، مستفيدة من إعادة فتح مطار بن جوريون تدريجياً بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى 12 يوماً من التصعيد بين الطرفين.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وبعد ساعات أعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة عليه.