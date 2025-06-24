ماسكيرانو: إنتر ميامي يشبه سندريلا في المونديال

أعرب خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لنادي ​إنتر ميامي​ الأمريكي عن خيبة أمله بعد أن خسر فريقه التقدم في المباراة التي جمعته مع بالميراس في ختام دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025.

وتسبب تعادل إنتر ميامي أمام بالميراس البرازيلي بهدفين لكل فريق، في خسارة الفريق الأمريكي صدارة المجموعة الأولى من المونديال، وبالتالي مواجهة حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان في الدور القادم.

وقال خافيير ماسكيرانو في تصريحات بعد المباراة: "كان الشعور السائد هو أننا كنا قادرين على الفوز في تلك المباراة، ولكن المباراة أفلتت من أيدينا".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "بالميراس فريق يعتمد على التنظيم والتبديلات، لكننا أثبتنا جدارتنا في المباريات الثلاث، لقد كنا أشبه بـ سندريلا قبل انطلاق البطولة.. تجاوزنا العقبات وتأهلنا عن جدارة واستحقاق إلى دور الـ 16".

وأتم خافيير ماسكيرانو تصريحاته قائلًا: "لا أقصد التقليل من شأن الدوري المحلي في أمريكا، ولكننا لم نحظ بهذا المستوى من التنافس، لقد فزنا بحق وتأهلنا عن جدارة للعب ضد بطل أوروبا".