الطائرات الحربية الإسرائيلية تستهدف عدة مواقع داخل إيران

في أولى الضربات بعد خرق وقف إطلاق النار من قبل إيران، استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة مواقع داخل إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارين وقعا في طهران، كما سُمعت أصوات انفجارات ونشاطات للدفاعات الجوية في بابل وبابلسر.

وأشارت قناة «إيران إنترناشيونال»، إلى استهداف منطقة جمستان في محافظة مازندران.

من جانبها، أقرت السلطات الإسرائيلية بالهجوم قبل قليل، على إيران.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، مساء الثلاثاء، إن «الجيش هاجم موقع رادار قرب طهران».

وتأتي تلك الأنباء، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل قليل، سريان وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب في تدوينة عبر منصته الرسمية بمنصة «تروث سوشيال»، مساء اليوم، إن «إسرائيل لن تهاجم إيران»، قائلًا إن «جميع الطائرات الإسرائيلية ستعود أدراجها، بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران».

كما حذر ترامب، في تدوينة سابقة إسرائيل من انتهاك وقف النار وإلقاء القنابل على إيران.

وأضاف: «أقول لإسرائيل لا تلقوا هذه القنابل.. إن فعلتم ذلك فهذا انتهاك جسيم، أعيدوا طياريكم إلى قواعدهم فورًا!».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، الثلاثاء، حيز التنفيذ رغم الغموض الذي دار بشأن الإعلان عن هذا الاتفاق وتضارب بعض المعلومات عن حقيقته.