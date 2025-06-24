مصر وموريتانيا تبحثان توسيع الشراكة الصحية: تعاون في الدواء والتحول الرقمي ومكافحة الملاريا

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور عبدالله وديه، وزير صحة موريتانيا، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وذلك بمقر وزارة الصحة بالقاهرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الوزير المصري رحب بنظيره الموريتاني، مؤكدًا متانة العلاقات بين الجانبين، وتطلع مصر لتوسيع مجالات الشراكة الصحية بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول إمكانية التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، وتوطين الصناعات، وتسجيل الأدوية وفق المعايير الرقابية، إلى جانب التعاون في مجال السياحة العلاجية، وتقديم التيسيرات المرتبطة بالإجراءات اللوجستية والإدارية.

وشمل اللقاء مناقشة تعزيز التعاون في الطب الوقائي، ومكافحة الأمراض المتوطنة، وعلى رأسها الملاريا، وكذلك التحول الرقمي في القطاع الصحي. كما تم بحث توقيع اتفاقية بين هيئة الشراء الموحد والجانب الموريتاني لتسهيل توفير الأدوية واللقاحات.

ودعا الدكتور عبدالغفار نظيره الموريتاني لزيارة مستشفى 57357، وعدد من شركات الأدوية المصرية، لبحث مجالات التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتدريب الكوادر الطبية.

من جانبه، أعرب وزير الصحة الموريتاني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات مكافحة الملاريا وفيروسات الكبد والتأمين الصحي، مشيدًا بمستوى الخدمات في المستشفيات المصرية.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات وزارة الصحة المصرية، ومسؤولي الصحة الموريتانيين، وسفير موريتانيا لدى القاهرة.



