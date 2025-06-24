الصين: الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية خطير وغير مسبوق

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المندوب الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لي سونج أدان الهجوم الذي شنته واشنطن فجر الأحد

وصفت الصين الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد على منشآت إيران النووية، بأنه "عمل خطير وغير مسبوق".

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لي سونج، مساء الاثنين، خلال اجتماع طارئ عقدته الوكالة.

وأدان سونج الهجوم الأمريكي على المنشآت الإيرانية، موضحاً أن الولايات المتحدة عضو دائم بمجلس الأمن ودولة تمتلك أسلحة نووية شنت هجوما على منشآت نووية إيرانية خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأشار إلى أن تصرفات واشنطن تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتسهم في تصعيد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء ذلك، وتعارض أي أعمال تنتهك سيادة إيران وأمنها، وكذلك أي هجوم يستهدف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكد "لي" أن السبيل الوحيد لحل قضية البرنامج النووي الإيراني يتمثل في الحوار والتعاون، داعياً المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة، إلى بذل الجهود لخفض التوتر وتعزيز الحوار والمفاوضات.

وفجر الأحد، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان، في تصعيد مباشر بعد تقديمها دعماً عسكرياً واستخبارياً ولوجستياً للهجوم الإسرائيلي على إيران.

ومنذ 13 يونيو تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.