محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المعدات والسيارات بالجراج العمومي

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، الجراج العمومي للمحافظة؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على الموقف التنفيذي لأعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة الجارية لعدد من المعدات والسيارات التابعة للمحافظة.

ورافق المحافظ، وفق بيان اليوم الأربعاء، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، والعميد مصطفى يوسف، مدير إدارة المركبات والمعدات، وفوزي الوالي، رئيس حي الضواحي، والنقيب وحيد جعفر، المشرف العام لإدارة النقل الميكانيكي.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى شرح حول أعمال الصيانة والإصلاح التي يتم تنفيذها، ومعدلات رفع كفاءة المعدات والسيارات، بما يسهم في الحفاظ على جاهزيتها الفنية واستمرار عملها بكفاءة لخدمة منظومة العمل داخل المحافظة.

ووجه "أبو ليمون"، بتكثيف العمل وسرعة الانتهاء من جميع أعمال التطوير والصيانة ورفع كفاءة المعدات والسيارات وفقًا للخطط الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية.

كما وجه محافظ بورسعيد، بعمل اصطفاف للمعدات والسيارات التي تم الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وصيانتها، وذلك للتأكد من جاهزيتها الفنية وقدرتها على العمل بكفاءة، مشددًا على أهمية المتابعة الدورية للمركبات والمعدات التابعة للمحافظة.

وأكد المحافظ، أن تطوير منظومة المعدات والسيارات يأتي في إطار جهود المحافظة للحفاظ على الأصول ورفع كفاءة الإمكانيات المتاحة، بما يدعم تنفيذ الأعمال والخدمات المختلفة، وتحسين مستوى الأداء التنفيذي.