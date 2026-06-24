اعتمد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، بنسبة نجاح بلغت 78.37%، بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 18 ألفًا و295 طالبًا وطالبة من المنتظمين، حضر منهم 17 ألفًا و972 طالبًا، فيما بلغ عدد الناجحين 14 ألفًا و85 طالبًا وطالبة، بينما يتقدم 4210 طلاب للدور الثاني.

وأشار جارح، إلى أن 30 طالبًا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية، ووجّه محافظ الأقصر بتكريمهم خلال احتفالية خاصة تقديرًا لتفوقهم الدراسي.

وبلغت نسبة النجاح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي المهني 64%، حيث نجح 759 طالبًا من أصل 1181 طالبًا، بينما سجلت شهادتا التلمذة الصناعية والتعليم الأساسي للصم وضعاف السمع نسبة نجاح 100%.