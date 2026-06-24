محافظ بورسعيد يتفقد أعمال الزراعة بحي الزهور ويوجه بالتوسع في التشجير

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تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أعمال زراعة أشجار البونسيانا بشارع البحيرة بطريق الحراسات بنطاق حي الزهور، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال التجميل وزيادة المساحات الخضراء بمختلف مناطق المحافظة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وأحمد زغلف، رئيس حي الزهور، وعدد من الأجهزة التنفيذية المعنية.

وتابع محافظ بورسعيد، أعمال زراعة الأشجار والنباتات بالشارع، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء؛ بما يسهم في تحسين المظهر الجمالي والحضاري للمنطقة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ووجه المحافظ، بإنشاء أحواض زراعية حول جميع الأشجار التي يتم زراعتها، مع ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية وري النباتات بصفة مستمرة، والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء لضمان استدامتها.

وأكد محافظ بورسعيد، أن أعمال التشجير وتجميل الشوارع تأتي ضمن خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر العام ورفع كفاءة الطرق والمناطق السكنية؛ بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.