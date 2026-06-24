يتألق أبطال مسرحية "دراما الشحاذين" يوميًا على المسرح الصيفي بمدينة الطور التابعة لفرع ثقافة جنوب سيناء، وسط إقبال شديد من المواطنين لمشاهدة العرض المسرحي.

وقال جمال مهران، مخرج المسرحية، إن هذا العمل المسرحي يعد من الأعمال التي تلامس قضايا إنسانية واجتماعية عميقة، كونه يطرح رؤية درامية تكشف معاناة الفئات المهمشة في المجتمع، وما تعيشه من صراعات داخلية وخارجية في رحلة البحث عن الأمان والكرامة الإنسانية، وذلك في إطار درامي كوميدي.

وأوضح مخرج المسرحية، في تصريح اليوم، أن أحداث المسرحية تدور حول مجموعة من المشردين والمتسولين الذين يجتمعون داخل مسرح مهجور، يجدون فيه ملاذًا يحميهم من قسوة الشارع وتقلبات الحياة.

ومع مرور الوقت، يتحول هذا المكان إلى ساحة للصراع والتنافس، إذ تتكشف الطموحات الشخصية والرغبة في النفوذ والسيطرة، فتتصاعد الخلافات بينهم، وتبرز الجوانب النفسية والإنسانية لكل شخصية، في معالجة درامية تجمع بين الواقعية والرمزية.

وأضاف أن العرض يحمل أبعادًا فكرية وإنسانية تتجاوز الحكاية المباشرة، إذ يسلط الضوء على تأثير الفقر والتهميش في تشكيل السلوك الإنساني، كما يطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية وقيمة الإنسان بعيدًا عن أوضاعه المعيشية، ليقدم رسالة مؤثرة تدعو إلى التعاطف مع المهمشين وإعادة النظر في الأحكام المسبقة تجاههم.

وعلى جانب آخر، حظي العرض بإشادة الجمهور والمتابعين لما يقدمه من رؤية إخراجية متميزة ومعالجة فنية ثرية، نجحت في توظيف عناصر المسرح المختلفة لخدمة النص الدرامي وإبراز أبعاده الفكرية والإنسانية، بجانب الأداء التمثيلي الذي عكس بصدق معاناة الشخصيات وتحولاتها النفسية.

وقالت منيرة فتحي، مدير فرع ثقافة جنوب سيناء، إن الفرع يواصل تقديم العرض المسرحي "دراما الشحاذين" ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي بالمحافظة، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الحركة المسرحية ونشر الوعي الثقافي والفني بالمحافظات.

وأوضحت أن "دراما الشحاذين" من تأليف الكاتب بدر محارب، وإخراج المخرج جمال مهران، وأشعار سامح الرازقي، وموسيقى وألحان أحمد العجمي، وديكور سيف الدين إيهاب.

وأشارت إلى أن العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي وفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتقديم أعمال مسرحية جادة تسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني، وتعزز من دور المسرح كمنبر للتنوير وطرح القضايا المجتمعية.