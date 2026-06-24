الأمين العام للناتو يلتقى بترامب في البيت الأبيض اليوم

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من المقرر أن يلتقى مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على توقعات واشنطن قبل قمة الحلف المقررة الشهر المقبل، خاصة المطالب الأمريكية بتوسيع سريع للقدرات الدفاعية الأوروبية.

ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو في أنقرة يومي 7 و 8 يوليو المقبل. وقد تم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة كضيف.

ومن المتوقع أن يناقش روته وترامب تصاعد التوترات داخل الحلف في أعقاب عدم دعم الدول الحلفاء بالناتو للحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وقد وصف عدة مسؤولين بارزين، من بينهم وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو، مواقف الدول الحلفاء بـ " المخزية" وأشاروا إلى إحتمالية إعادة تقييم علاقة واشنطن بالناتو.

وبالنسبة لروته، فإن اللقاء يمثل فرصة لتخفيف التوتر قبل القمة، والحد من خطورة حدوث مواجهة علنية بين ترامب وقادة دول الناتو.