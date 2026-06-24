وزيرة الأسرة الألمانية: لا مكان للهواتف الذكية في المرحلة الابتدائية

نصحت وزيرة الأسرة الألمانية كارين برين أولياء الأمور بعدم السماح لأطفالهم باستخدام الهواتف الذكية خلال المرحلة الابتدائية.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات لمجلة "إلترن" إنها تناشد الآباء والأمهات "أن يأخذوا دورهم كقدوة على محمل الجد، وأن يقدموا لأطفالهم نموذجا بعدم حمل هواتفهم باستمرار"، مضيفة أنه ينبغي للأسر أيضا وضع قواعد لاستخدام الهواتف المحمولة، وقالت: "مجرد وضع قاعدة تقضي بألا تكون الهواتف الذكية موجودة في غرفة الأطفال أثناء الليل يمكن أن يحدث فرقا كبيرا".

وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي، قالت الوزيرة: "لا يكفي فرض حظر بسيط على وسائل التواصل الاجتماعي. نحن نعيش في مجتمع رقمي"، مضيفة أن الأطفال واليافعين لا ينبغي استبعادهم من هذا الواقع، "بل يجب تعريفهم بهذا العالم بطريقة تتناسب مع أعمارهم".

وأكدت الوزيرة أن مسؤولية مشغلي المنصات الرقمية تعد أمرا أساسيا، لا سيما فيما يتعلق بالتحقق من أعمار المستخدمين.

كما شددت برين على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وقالت: "نعلم أن بعض الأطفال واليافعين يتأثرون بالمخاطر الرقمية بدرجة أكبر بكثير من غيرهم".

ومن المقرر أن تسلم "لجنة الخبراء لحماية الأطفال واليافعين في العالم الرقمي" توصياتها بشأن حظر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وزيرة الأسرة الألمانية اليوم الأربعاء.

وفي المقابلة نفسها، وصفت برين مدة استخدامها الشخصي للشاشات بأنها "مروعة"، وقالت: "لكن هاتفي الخاص بالعمل يجب أن يكون في غرفة النوم أيضا لأنني مطالبة بالبقاء متاحة دائما، وهذا يزيد الأمر صعوبة".