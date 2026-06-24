مسئولون إقليميون: مقتل 5 أشخاص في غارات روسية على مناطق متفرقة بأوكرانيا

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أسفرت غارات جوية روسية عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في مناطق عدة بأوكرانيا، بحسب ما أفاد مسؤولون إقليميون عبر تطبيق تليجرام مساء الثلاثاء.

ووفقا للادعاء المحلي، قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منطقة نيكوبول في إقليم دنيبروبتروفسك.

وفي إقليم زابوريجيا المجاور، قُتلت امرأة وأصيب شخصان في هجوم بقنبلة انزلاقية، بحسب حاكم الإقليم إيفان فيدوروف.

وفي مدينة خيرسون جنوبا، قتل رجل جراء قصف روسي، وفقا لحاكم الإقليم أوليكسندر بروكودين.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من هذه التقارير.