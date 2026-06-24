قاض اتحادي يمنع اعتقال المهاجرين داخل محاكم الهجرة في الولايات المتحدة

أصدر قاض اتحادي حكما يمنع عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية من اعتقال المهاجرين داخل محاكم الهجرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، في خطوة تعطل أحد عناصر حملة الترحيل التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب.

وينطبق الحكم على مستوى البلاد، ويوقف ممارسة كانت تسمح لعناصر إدارة الهجرة باعتقال المهاجرين داخل أو قرب محاكم الهجرة، بما في ذلك قبل انتهاء إجراءاتهم القانونية.

وتنظر محاكم الهجرة في قضايا المهاجرين الذين يواجهون احتمال الترحيل. وكانت إدارة الهجرة قد بدأت تنفيذ عمليات اعتقال داخل محاكم الهجرة في مختلف الولايات خلال العام الماضي، وهي ممارسة انتقدها معارضون معتبرين أنها تقوض الحق في الإجراءات القانونية العادلة وتثني المهاجرين عن حضور جلساتهم.

وجاء في الحكم الصادر عن قاض اتحادي في ولاية كاليفورنيا أن إدارة الهجرة غيّرت نهجها مع بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، ووضعت إرشادات جديدة تشير إلى فوائد تنفيذ الاعتقالات داخل المحاكم في تعزيز إنفاذ قوانين الهجرة.

وأضاف القاضي أن إدارة الهجرة فشلت في معالجة المخاوف المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لهذه السياسة أو تقديم تفسير قانوني كاف لتغييرها، ما يجعل هذه الممارسة عرضة للطعن القانوني.