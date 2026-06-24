المستشار الألماني يعقد اجتماعا في برلين مع قادة أوروبيين قبل قمة الناتو

قبل أسبوعين من قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا، يعقد قادة دول وحكومات خمس دول أوروبية كبرى في الحلف اجتماعا تنسيقيا في برلين اليوم الأربعاء بدعوة من المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وسيناقش الاجتماع مواصلة دعم أوكرانيا، ودور الأوروبيين في حل النزاع مع إيران، وتقاسم الأعباء بين دول الناتو.

ويعد هذا أول اجتماع قمة لما يعرف بالمجموعة الأوروبية الخماسية "إي 5" منذ قمة الناتو الأخيرة التي عقدت في يونيو 2025 في لاهاي، والتي شارك فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتضم المجموعة الدول الأوروبية الأربع الأعضاء في مجموعة السبع إلى جانب بولندا، التي تتشارك حدودا مع روسيا وتعتبر نفسها ممثلة لمصالح دول شرق أوروبا.

إلا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا ما زالت تقودها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا - المعروفة باسم مجموعة "إي 3" - نيابة عن الأوروبيين، وهو ما يثير انتقادات من إيطاليا وبولندا. ومن المتوقع أن يكون هذا الملف ضمن موضوعات النقاش في برلين.

وإلى جانب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، سيصل أيضا إلى برلين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الذي أعلن استقالته.

وسيشارك الأمين العام للناتو مارك روته في الاجتماع عبر الفيديو من واشنطن، حيث سيلتقي لاحقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتنتظر الولايات المتحدة من الأوروبيين القيام بدور أكبر في الدفاع المشترك داخل الحلف. وفي الوقت نفسه، تبدي استياءها من ضعف دعم الحلفاء لها في الحرب مع إيران.

وتسعى دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى تعويض ذلك عبر المساهمة في تعزيز الأمن في مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، من خلال نشر كاسحات ألغام وسفن حربية، في حال استمرار وقف إطلاق النار. ومن المقرر أن تعقد قمة الناتو يومي 7 و8 يوليو المقبل في العاصمة التركية أنقرة.