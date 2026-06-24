إسرائيل ولبنان يبحثان اقتراحا لتسليم أراض بالجنوب للجيش اللبناني

قال مسئولون إسرائيليون ولبنانيون إن المحادثات بين تل أبيب وبيروت تشمل اقتراحا مدعوما من الولايات المتحدة، تسلم بموجبه القوات الإسرائيلية السيطرة على بعض الأراضي التي غزتها خلال الحرب مع حزب الله إلى الجيش اللبناني.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، ذكر المسئولون الإسرائيليون أن القوات اللبنانية المشاركة ستخضع لتدريب وتدقيق من الجانب الأمريكي، لضمان عدم ارتباطها بحزب الله، بينما ستحتفظ إسرائيل بوجود عسكري في المنطقة العازلة.

وتجري مناقشة المشروع «التجريبي» المقترح خلال أحدث جولة من المحادثات بين المسئولين اللبنانيين والإسرائيليين، التي انطلقت في واشنطن أمس الثلاثاء.

وقوبل هذا المسار الدبلوماسي برفض من حزب الله، وتضاءلت أهميته بعد أن جعلت طهران من لبنان محورا لمفاوضاتها مع الولايات المتحدة.

وردا على سؤال بشأن تعليقات المسئولين الإسرائيليين، قال مسئول أمني لبناني كبير إن المناقشات جارية في واشنطن، وإن اليوم سيشهد مباحثات بين الجيشين، تتناول المناطق التجريبية ضمن أمور أخرى.

وأضاف المسئول اللبناني أن المناقشات ستركز على جدول زمني للانسحاب، وأن أي خطة لن تظهر إلا بعد اليوم الأخير من المحادثات غدا الخميس. ولم يرد المسئول على طلب للتعليق على ما ذكره المسئولون الإسرائيليون بشأن التدقيق الأمريكي للقوات اللبنانية.

واندلعت أحدث مواجهة بين حزب الله وإسرائيل عندما أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ على إسرائيل دعما لطهران في الأيام الأولى للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وصمد وقف إطلاق النار بين الجانبين إلى حد كبير منذ يوم الأحد، حتى مع بقاء القوات الإسرائيلية منتشرة في عمق جنوب لبنان، حيث سيطرت على أجزاء أعلنتها من جانب واحد «منطقة أمنية»، قائلة إنها بحاجة إليها لحماية شمال إسرائيل من هجمات حزب الله.

وينص الاتفاق المؤقت الذي وقعته إيران والولايات المتحدة الأسبوع الماضي، على أن يعلن كلا البلدين وحلفاؤهما إنهاء فوريا ودائما للعمليات العسكرية على كل الجبهات، بما في ذلك لبنان مع ضمان «سلامة أراضيه وسيادته».