العراق: لا توجّه لتعديل قانون العفو

أكّدت اللجنة القانونيَّة النيابيَّة في العراق عدم وجود أيِّ توجُّهٍ نيابيٍّ أو سياسيٍّ للمضيِّ بإجراء تعديلاتٍ على قانون العفو العامّ.

وأوضح عضو اللجنة، النائب ثائر الكعبي ، في تصريحٍ لـصحيفة "الصباح" العراقية نشرته في عددعا الصادر اليوم الأربعاء ، أنَّ القانون السابق شمل فئاتٍ واسعةً جدّاً، ولم يستثنِ سوى المتلبّسين بالجرم المشهود وبعض الحالات والمخالفات الجنائيَّة الخطرة التي حدَّدها صلب القانون بشكلٍ واضحٍ وصريحٍ.

وأضاف الكعبي أنَّ جلسات اللجنة القانونيَّة واللقاءات المستمرَّة بين النوّاب لم تتطرَّقْ إلى هذا الملفِّ بأيِّ شكلٍ من الأشكال، مؤكّداً أنَّ أيَّ تعديلٍ تشريعيٍّ يتطلّب بالضرورة توافقاتٍ سياسيَّةً ومناقشاتٍ مسبقةً داخل اللجان المتخصِّصة، الأمر الذي لم يحدثْ حتى الآن.

ويُعد قانون العفو العام في العراق تشريعاً صادراً عن مجلس النواب يعفي بموجبه المحكومون (سواء كان حكمهم حضورياً أم غيابياً) من جزء من مدد محكومياتهم أو يعفى عنها بالكامل.

وتم إقرار تعديلات واسعة على القانون لتشمل فئات جديدة واستبعاد قضايا محددة، ويشرف مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل على تنفيذ بنوده والإفراج عن المشمولين.