 اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان تحتج على تنقيب الصين عن الغاز في بحر الصين الشرقي

طوكيو - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 يونيو 2026 - 11:30 ص

أعلن كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، اليوم الأربعاء، أن بلاده احتجت على قيام الصين بأعمال التنقيب في حقل غاز بالقرب من خط الوسط في بحر الصين الشرقي.

وقال كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن اليابان وجدت سفينة تنقيب متنقلة راسية في المياه على الجانب الصيني من الخط الذي يفصل المناطق الاقتصادية الخالصة التي يطالب البلدان بأحقيتهما فيها، بحسب وكالة أنباء جي جي برس.

ودعت طوكيو إلى استئناف مبكر للمحادثات حول التنمية المشتركة للموارد.

وأصدر خفر السواحل الياباني تحذيرا ملاحيا أمس الأول الإثنين للسفن في المنطقة.

وجرى تأكيد نشاط صيني مماثل في يناير.

 


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